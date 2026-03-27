Grave incidente poco prima della mezzanotte a Maracalagonis: l’auto sulla quale viaggiavano due ragazzi di circa trent'anni è finita dentro la buca di un cantiere stradale profonda circa cinque metri. I due sono stati trasportati in codice rosso al Santissima Trinità e al Policlinico.

Il veicolo stava percorrendo la Sp15 in direzione della 125 e ha proseguito la marcia abbattendo le recinzioni che delimitavano il cantiere. Qui c’era il fossato, scavato per la posa di un cavo. E l’auto è rimasta incastrata all’interno.

Per recuperare i due feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che li hanno affidati alle cure degli operatori del 118.

(Unioneonline/E.Fr.)

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