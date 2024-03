Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla vecchia Orientale sarda, nei pressi di Burranca, al 17esimo chilometro.

Per cause in fase di accertamento l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata, pare senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Uno degli occupanti è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari, l'altro al Policlinico.

Sul posto la Polizia stradale di Sanluri e i Vigili del fuoco.

Non sono mancati i disagi per gli automobilisti in transito.

