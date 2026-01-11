Vengono programmati anche per il 2026, gli appuntamenti a Maracalagonis su “Prevenzione e salute”, una attività di screening che il Comune sta promuovendo con successo da tempo con l’associazione “Sardegna Foryon”, grazie anche alla delegata alla salute pubblica del Comune, Laura Perra.

Il nuovo appuntamento è previsto per il 25 gennaio. Le prenotazioni devono essere presentate entro lunedì 12 gennaio 2026. Previsto lo screening per la Prostata (solo per uomini), quello Andrologico (solo per uomini), di Uroflussometria (solo per uomini) e l’esame Reno-vescicale (per uomini e donne).

