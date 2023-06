Al via a giorni a Maracalagonis il campo estivo “Marabadminton” con tanti sport diversi: scherma, badminton, pallavolo. L’appuntamento è dal 26 giugno al 28 luglio, tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30, aperto a tutti i ragazzi dalla prima elementare (che a settembre andranno in seconda) alla terza media.

Sempre a Maracalagonis è iniziato in paese un corso di fumetto, riservato ai ragazzi e alle ragazze dagli undici ai 13 anni di età.

L’obiettivo dell’associazione, presieduta da Anna Rita Cugusi, è quello di far conoscere le tecniche per stimolare la creatività e trasformare in disegno i personaggi delle proprie fantasie.

