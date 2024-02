L’Amministrazione comunale di Maracalagonis ha studiato il progetto “Ponti di legalità”, promosso nell’Istituto Comprensivo Statale Manzoni per sviluppare nei giovani studenti la capacità di elaborare, attraverso il confronto, un consapevole rispetto delle regole e dei valori della convivenza civile, dell’inclusione, dell’integrazione.

Il programma punta infatti a implementare la coesione sociale, migliorando contemporaneamente anche la singola esperienza scolastica e assicurando le condizioni ottimali per la crescita della personalità di tutti gli studenti. Tantissimi i ragazzi coinvolti nel progetto, anche di diverse fasce d’età: parteciperanno ai laboratori le classi del ciclo dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado, accompagnati e supportati da figure esterne di esperti e tutors.

Attraverso la tecnica del “learning by doing” acquisiranno competenze e nuove nozioni partecipando a due diversi percorsi, strutturati sui temi della legalità e dell’educazione stradale. In particolare, il laboratorio “Diario di Legalità” vuole essere un valido supporto alla didattica e alla conoscenza sui temi dell’inclusione sociale.

Internet e i social network saranno il fulcro del progetto di formazione, in contrasto al sempre più diffuso problema del cyberbullismo. E al fine di responsabilizzare i giovani riguardo la diffusione dei video, un laboratorio approfondirà le tecniche di videomaking. Contestualmente alla ripartizione dei ruoli attoriali e di regia, concordata con gli stessi studenti, sono in programma lezioni di inquadratura e di fotografia cinematografica applicata, con cenni riguardo scenografia, costumi e trucco.

Una seconda sezione del progetto, dal titolo “L’educazione si fa strada”, tratta in chiave ludico-pratica i temi dell’educazione stradale, abbinata a quella civica. Si rivolge a tutti gli studenti della scuola, dall’Infanzia alla Primaria, fino alla Secondaria, con un programma specifico di attività in base alla fascia d’età. Il primo appuntamento, con la presentazione agli studenti del progetto, è in programma giovedì 15 febbraio alle ore 16 presso l'Auditorium di via Garibaldi a Maracalagonis.

