Ancora un episodio di abbandono di animali a Mandas. A denunciare l’accaduto è il sindaco Umberto Oppus, che attraverso un messaggio rivolto alla cittadinanza ha reso noto il ritrovamento dell’ennesima cucciolata lasciata lungo una strada del territorio comunale. Questa volta i piccoli cani sono stati trovati in località San Giovanni.

«Mi hanno segnalato l’ennesimo abbandono di cagnolini sulla pubblica via», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come si tratti di una situazione che purtroppo continua a ripetersi. Oppus ha ricordato che l’abbandono di animali domestici costituisce un reato punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La normativa prevede inoltre un aumento di pena di un terzo quando il fatto avviene su strada o nelle sue pertinenze.

Il sindaco ha richiamato l’attenzione anche sulle responsabilità di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze. In caso di utilizzo di veicoli per commettere il reato, è prevista inoltre la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

«È ora che si smetta con questa barbara usanza di abbandonare gli animali, di non rispettare le norme sui microchip e via di seguito», ha aggiunto Oppus, lanciando un appello al senso civico e al rispetto delle regole. Per i cuccioli ritrovati è già arrivata una prima risposta di solidarietà: alcuni sono stati adottati, mentre gli altri saranno affidati al canile in attesa di una sistemazione definitiva.

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