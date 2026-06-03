Prende forma a Mandas il progetto legato alla filiera dell’idrogeno. Dopo la firma dei contratti di apprendistato avvenuta nei giorni scorsi, quaranta giovani provenienti da diversi centri della Sardegna hanno iniziato la loro attività professionale nel settore, mentre nell’impianto sono già in corso le operazioni di montaggio degli elettrolizzatori da parte di Arst.

A sottolineare l’importanza del momento è il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che rivendica il percorso compiuto negli ultimi anni nonostante le perplessità che hanno accompagnato il progetto «Come ho sempre sostenuto, la politica è fatta da alcune componenti imprescindibili: passione, competenza, capacità, idee, programmi e soprattutto la capacità di sognare», afferma il primo cittadino.

L’avvio dell’attività dei quaranta apprendisti e l’avanzamento dei lavori rappresentano, secondo Oppus, una risposta concreta ai dubbi del passato su un’iniziativa progettuale che era sembrata a tanti poco realistica. «Quaranta giovani che con tutti noi stanno scrivendo pagine per il futuro sardo», conclude il sindaco, evidenziando il valore occupazionale e strategico di un progetto che punta a fare del paese dell'alta Trexenta uno dei poli regionali dell’innovazione energetica.

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