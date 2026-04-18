Mandas rafforza il percorso verso l’innovazione e l’inclusione digitale con la riattivazione del Punto di facilitazione digitale, ospitato nei locali del Palazzo municipale. L’iniziativa punta a sostenere i cittadini nell’accesso ai servizi online e a rendere più semplice il rapporto con la Pubblica amministrazione. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dalle misure del Dipartimento per la Transizione Digitale, con l’obiettivo di accompagnare la comunità locale nel processo di trasformazione digitale. Un supporto concreto, soprattutto per quelle fasce della popolazione che incontrano maggiori difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie.

A guidare gli utenti sarà il facilitatore digitale Cristian Marras, figura incaricata di offrire assistenza pratica nella gestione delle procedure amministrative ormai sempre più digitalizzate.

«Vogliamo promuovere una cittadinanza digitale attiva e inclusiva», sottolinea il sindaco Umberto Oppus, evidenziando l’importanza del servizio per ridurre il divario tecnologico e garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici. Lo sportello, situato al primo piano del Municipio, sarà operativo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13, con aperture anche nel pomeriggio – il lunedì e il mercoledì – dalle 15.30 alle 18.30. Un servizio che rappresenta un passo significativo verso una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini e capace di rispondere alle sfide della modernità.

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