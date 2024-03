Dalla gestione delle aree comunali possono nascere diverse opportunità di lavoro per giovani e meno giovani disoccupati. Il Comune di Mandas ha pubblicato, nell’albo pretorio, l’avviso ufficiale di locazione dell’immobile denominato Punto di ristoro ubicato all’interno del parco Acqua Bona, alla periferia del paese.

Il parco è stato riaperto dopo il completamento di alcuni interventi di pulizia, sistemazione e riqualificazione dell’area verde. «Abbiamo inoltre realizzato il restauro del punto ristoro allo scopo di offrire un’importante opportunità per i più giovani, nell’ottica del potenziamento e della crescita dei servizi della nostra comunità», dice il sindaco Umberto Oppus.

Il punto ristoro è stato completamente rimesso a nuovo proprio per favorire il coinvolgimento di giovani disoccupati del posto nel progetto di gestione. Nel parco, proprio per rendere più accogliente l’area e appetibile l’offerta, è stata realizzata un’area fitness aperta a tutti. «Stiamo rivitalizzando l’intera zona, l’auspicio è che l’iniziativa possa raggiungere anche l’obiettivo di creare nuova occupazione», conclude Oppus. Attualmente ci sono altre due strutture comunali da affidare in gestione: la palestra per il fitness e i locali dell’ex Mattatoio.

