La Asl di Cagliari ha reso noto il nuovo calendario delle attività dell’ambulatorio ASCOT (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale), attivo presso lo stabile comunale di piazza 150° Unità d’Italia di Mandas. Il servizio nelle prossime settimane garantirà la continuità dell’assistenza sanitaria di base sul territorio.

Domani, lunedì 20 aprile, l’ambulatorio sarà operativo dalle 10 alle 13, mentre martedì 21 aprile sono previste due fasce di apertura, dalle 12.30 alle 14.30 e poi dalle 15.30 alle 18.30. Il giorno successivo, mercoledì 22 aprile, l’attività si svolgerà nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, mentre giovedì 23 aprile l’orario sarà dalle 14 alle 17. Venerdì 24 aprile l’ambulatorio sarà aperto in mattinata, dalle 9.30 alle 12.30.

La settimana successiva il servizio riprenderà lunedì 27 aprile, sempre dalle 9.30 alle 12.30, e martedì 28 aprile con un’apertura più ampia, articolata dalle 9 alle 12 e poi dalle 13 alle 16. Infine, mercoledì 29 aprile l’attività sarà garantita dalle 15 alle 18.

Le successive giornate di apertura verranno comunicate nelle prossime settimane. Accanto all’attività ambulatoriale, resta attiva anche la possibilità di richiedere la ripetizione delle ricette per terapie croniche.

Le richieste possono essere inviate via email all’indirizzo mail: ascotmandas@gmail.com.

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