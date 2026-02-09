Importante riconoscimento per le due associazioni di volontariato del Parteolla che hanno ottenuto il marchio di qualità dall’Ente Pro Loco Italia (EPLI) per la categoria “Sagre d’eccellenza d’Italia” riservata alle iniziative che si distinguono per qualità, autenticità, valorizzazione del territorio e sostenibilità. La pro loco di Donori, impegnata da 30 anni nelle attività di promozione e sviluppo del territorio, riceverà il premio per la Sagra dell’Emigrato che si svolge ogni anno a fine luglio mentre Soleminis si aggiudica il trofeo per la sagra “Moscardulas”, iniziativa che si tiene durante le festività pasquali per valorizzare due prodotti tipici del paese: il vino moscato e is pardulas, dolce tipico a base di ricotta. I premi saranno consegnati il 18 marzo a Roma durante una cerimonia che si terrà nella Sala della Lupa alla Camera dei Deputati.

