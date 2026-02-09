Grande spavento questa mattina a Monserrato, all’altezza della fermata “Caracalla” della metropolitana. Il tram si è scontrato con un van che, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe non essersi fermato al semaforo rosso. Un incidente che per fortuna non avrebbe causato feriti.

Sul posto i tecnici dell’Arst per riportare il trenino sui binari e riprendere le corse regolari. Al momento, comunica l’azienda, «il servizio tranviario è limitato alla tratta Vesalio - Repubblica e Policlinico - San Gottardo, mentre è regolare nella linea San Gottardo - Settimo San Pietro, sino a nuovo avviso».

Intanto, traffico in tilt in via Caracalla, con gli agenti della polizia locale arrivati per dirigere la circolazione dei veicoli.

