Monserrato, scontro fra un furgone e la metroIl van non avrebbe rispettato il semaforo rosso: traffico in tilt vicino alla fermata Caracalla
Grande spavento questa mattina a Monserrato, all’altezza della fermata “Caracalla” della metropolitana. Il tram si è scontrato con un van che, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe non essersi fermato al semaforo rosso. Un incidente che per fortuna non avrebbe causato feriti.
Sul posto i tecnici dell’Arst per riportare il trenino sui binari e riprendere le corse regolari. Al momento, comunica l’azienda, «il servizio tranviario è limitato alla tratta Vesalio - Repubblica e Policlinico - San Gottardo, mentre è regolare nella linea San Gottardo - Settimo San Pietro, sino a nuovo avviso».
Intanto, traffico in tilt in via Caracalla, con gli agenti della polizia locale arrivati per dirigere la circolazione dei veicoli.