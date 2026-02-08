Soccorsi in azione sulla Strada Statale 195 bis, in territorio di Sarroch, in seguito a un pauroso incidente stradale che ha coinvolto un’auto, nel tardo pomeriggio di domenica.

La vettura è uscita di strada e si è ribaltata e il conducente, ferito, è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Sul posto dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cagliari e il personale del 118, per i soccorsi e il trasporto in ospedale.

In azione anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

(Unioneonline)

