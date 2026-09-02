La centrale a idrogeno di Mandas prende sempre più forma. Nel cantiere sono iniziate le bitumazioni dell’impianto, mentre è stata completata la nuova linea ferroviaria che si collegherà alla tratta Monserrato-Mandas-Isili.

A darne notizia è il sindaco Umberto Oppus, che parla di «orgoglio e soddisfazione» e sottolinea la rapidità dell’intervento: «Primo investimento da 30 milioni realizzato in undici mesi».

La centrale dell'Alta Trexenta, finanziata con fondi Pnrr, produrrà idrogeno verde destinato principalmente ad alimentare i nuovi treni dell’Arst e, in prospettiva, altri mezzi del trasporto pubblico. Il progetto rappresenta uno degli interventi strategici per la transizione energetica e la decarbonizzazione della mobilità ferroviaria in Sardegna.

Il cantiere era stato avviato nell’ottobre 2025 e la centrale di Mandas è la prima delle tre infrastrutture per la produzione di idrogeno verde previste dall’Arst nell’Isola, insieme a quelle di Alghero e Macomer.

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