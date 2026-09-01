Nuovo medico di assistenza primaria per Muravera, Villaputzu e San VitoEcco gli orari e i giorni di ricevimento
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Nuovo medico di assistenza primaria per Muravera, Villaputzu e San Vito con attività, inizialmente, presso la sede della continuità assistenziale (ex Guardia Medica) allìospedale San Marcellino di Muravera. A brevissimo il servizio si trasferirà presso la Casa di Comunità in Via Sardegna a Muravera. La dottoressa Andreina Mureddu farà parte dell'associazione di medici formata da Dr. Ballocco, Dr.ssa Curridori, Dr.ssa Zuncheddu, Dr.ssa Quarto, Dr. Frau e Dr.ssa Melis.
Riceverà al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 19; il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12.
I pazienti precedentemente iscritti con la Dr.ssa Porrà e il Dr. Camedda, le cui iscrizioni scadevano il 31 agosto scorso, dovranno effettuare la nuova scelta del medico a partire dal 2 settembre 2026 presso lo sportello Scelta e Revoca della Casa di Comunità in Via Sardegna, Muravera.