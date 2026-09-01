Nel weekend
01 settembre 2026 alle 20:45
Maracalagonis, una mostra di ricami a casa CoccoL’appuntamento in occasione della 12esima sagra de "Su pani e da tomata"
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In occasione della 12esima sagra de "Su pani e da tomata", a Maracalagonis, sabato 5 e domenica 6 settembre potrà essere visitata a Casa Cocco una esposizione di abiti e laboratori di ricami a cusa di Ricamos e sartoriali a cura di Simonetta Ligas.
Sarà presente anche Patrizia Pelà, la ricamatrice di eccellenza nell eseguire su "Puntu vanu".
© Riproduzione riservata