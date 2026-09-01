In occasione della 12esima sagra de "Su pani e da tomata", a Maracalagonis, sabato 5 e domenica 6 settembre  potrà essere visitata a Casa Cocco una esposizione di abiti e laboratori di ricami a cusa di Ricamos e sartoriali a cura di Simonetta Ligas.

Sarà presente anche  Patrizia Pelà, la ricamatrice di eccellenza nell eseguire su "Puntu vanu".

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