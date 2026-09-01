Stamattina gli operai per i lavori della messa in opera dei cavi del Tyrrhenian Link hanno fatto capolino molto presto sulla provinciale 17, la litoranea per Terra Mala, non si sono visti invece sulla provinciale 15 che interessa i Comun i di Settimo, Sinnai e Maracalagonis dove dopo sono stati sollecitati lavori di sistemazione del manto stradale rimasto danneggiato da precedenti interventi di scavo sempre per il passaggio dei cavi del Tyrrhenian Link.

In merito è stata presentata anche un’interrogazione nel Consiglio comunale di Sinnai, firmata dai sette consiglieri dell'intera minoranza, con la sollecitazione di interventi adeguati per mettere in sicurezza il traffico sull'intera strada particolarmente trafficata giorno e notte. In merito dopo ferragosto sono arrivate le assicurazioni della Città metropolitana. Si attendono ora i fatti: di certo sono diversi i tratti della strada lasciati in stato di insicurezza dopo lo stop ferragostano del cantiere, come si legge nella stessa interrogazione presentata al Consiglio comunale di Sinnai.

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