Blitz della Guardia costiera di Cagliari sul litorale di Castiadas dove è stata riscontrata la presenza di strutture costruite senza autorizzazione su un’area appartenente al demanio marittimo. Sono stati dunque apposti i sigilli su un perimetro di 127 metri quadrati ed è stata presentata una denuncia per occupazione abusiva.

In particolare, fanno sapere dalla Capitaneria, il controllo ha evidenziato un’occupazione abusiva in un tratto caratterizzato dalla presenza di dune, una zona che gode di una particolare tutela ambientale e paesaggistica.

Nell’area, secondo quanto riferisce la Guardia costiera, erano state collocate attrezzature destinate alla balneazione e, in prossimità di un chiosco bar, una struttura in legno stabilmente posizionata e destinata ad attività di servizio e accoglienza della clientela.

«La presenza delle strutture e delle attrezzature – si legga in una nota – sottraeva spazi alla libera e pubblica fruizione e incideva sull’assetto naturale e paesaggistico della fascia costiera, interessando un ambiente di particolare pregio e sensibilità».

Non si tratta di una caso isolato. Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate, nei confronti di altri soggetti, violazioni della normativa in materia di fruizione del demanio marittimo, che hanno portatao a elevare 7 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 7.000 euro.

(Unioneonline/A.D.)

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