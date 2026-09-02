Auto contro moto a Sestu, centauro in codice rossoÈ avvenuto questa mattina sulla statale 131
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Grave incidente sulla 131 nel territorio di Sestu, all’altezza dell’uscita per Assemini. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto alle 9 e 20: coinvolte un’auto e una moto.
Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale in codice rosso da una ambulanza del 118.
Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia stradale per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico in direzione Cagliari.