Grave incidente sulla 131 nel territorio di Sestu, all’altezza dell’uscita per Assemini. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto alle 9 e 20: coinvolte un’auto e una moto.

Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale in codice rosso da una ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia stradale per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico in direzione Cagliari.

© Riproduzione riservata