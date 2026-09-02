Il chiosco del parco giochi di Selegas riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura, con una nuova gestione e importanti lavori di ampliamento che hanno interessato la struttura. Ad annunciare la riapertura è il sindaco di Selegas, Alessio Piras, che ha espresso soddisfazione per la conclusione degli interventi e per la possibilità di restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più accogliente e funzionale. «Sono davvero felice di annunciarvi che il chiosco del parco giochi riapre finalmente le sue porte», ha fatto sapere il primo cittadino, sottolineando come, nonostante i tempi si siano allungati, il risultato abbia ripagato l’attesa.

I lavori hanno consentito di ampliare gli spazi, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un luogo ancora più bello e accogliente, oltre che maggiormente attrezzato per il servizio. A occuparsi della nuova gestione sarà Tania Scano, alla quale il sindaco ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento per l'inizio della nuova attività. «Facciamo tutti un grandissimo e affettuoso in bocca al lupo a Tania per questa nuova e splendida avventura», è l'augurio rivolto dal sindaco Piras. La riapertura rappresenta così un nuovo passo per la valorizzazione di uno spazio dedicato alla comunità e alle famiglie del paese.

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