Festa grande per i 101 anni di suor Enrica, al secolo Scolastica Boi. La religiosa dell’istituto di Nostra Signora della Mercede di Mandas, primogenita dei sette figli di Adelaide Manca e Enrico Boi, è nata a Orroli il 3 maggio 1923. Nel giorno del suo compleanno ha ricevuto la visita del sindaco Umberto Oppus che le ha fatto gli auguri da parte della comunità.

Suor Enrica ha avuto un'infanzia e un'adolescenza serena. Ha frequentato con profitto le cinque classi della scuola elementare. Nel 1950 ha deciso di farsi suora di Nostra Signora della Mercede, l’ordine fondato il 3 gennaio 1864 a Nancy in Francia da Elisabeth Bacq. Ha svolto il noviziato nel convento di Nemi, in provincia di Roma. Dopo aver preso i voti perpetui, da suora, per oltre cinquanta anni ha svolto sempre le mansioni di cuoca. Le è sempre piaciuto cucinare da quando era bambina.

La religiosa è stata negli istituti religiosi di Bortigali, Monserrato, Alghero, Cagliari (Sant’Elia) e Mandas. «È un altro record di longevità per la nostra comunità – ha detto il primo cittadino – dopo zia Teresa Saba che ha compiuto 101 anni a febbraio, stiamo festeggiando questo altro bel traguardo. Compleanni che arrivano dopo le 103 candeline spente dallo storico segretario comunale di Mandas Giuseppe Pucci e il secolo di vita raggiunto da Lidia Tocco». Inoltre, undici anni fa, il paese dell’alta Trexenta aveva festeggiato il centenario di un’altra religiosa, suor Leonia Raccis.

