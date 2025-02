L’importanza e il ruolo dei territori, l’attività dei sindaci e dei Comuni sono sono stati i temi al centro di un incontro a Mandas tra il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo e i primi cittadini e rappresentanti di oltre venti comuni di Trexenta, Gerrei, Sarcidano e Barbagia di Seulo.

Il prefetto, da sempre convinto del contatto diretto con i territori, ha deciso di comprendere e toccare con mano i problemi e, soprattutto, dove si vivono i luoghi. Con l’obiettivo di verificare, personalmente, i rapporti che arrivano sulla scrivania, ha voluto incontrare i sindaci per meglio conoscere le realtà locali. Il tutto con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e condivise. A partire dalla sicurezza.

In tutti gli interventi, si legge in una nota, «il grande problema delle nuove sfide sociali, in particolare quelle legate al mondo giovanile. Non repressione ma grande attività sull'aspetto educativo e sulla prevenzione. Un grande patto ed una vera e propria sinergia tra istituzioni, famiglie, scuola e associazioni».

Castaldo ha ringraziato il sindaco e la comunità di Mandas per la calorosa accoglienza e ha assicurato la costante collaborazione istituzionale da parte dell’Ufficio territoriale del Governo sulle diverse tematiche che interessano il territorio, nell’ottica di una proficua e rinnovata attenzione nei confronti delle comunità locali.

«Lo scopo della mia visita odierna», ha dichiarato il Prefetto Castaldo, «è quello di essere vicino ai sindaci e conoscere le comunità, per apprezzarne le bellezze ed analizzarne le criticità. Sono convinto che il metodo migliore per affrontare le complessità di un territorio e offrire risposte concrete sia la collaborazione interistituzionale, nell’interesse della cittadinanza e del tessuto economico e sociale».

Il sindaco di Mandas Umberto Oppus, a nome di tutti i primi cittadini presenti, oltre a ringraziare il prefetto per la visita e la riunione operativa, sarà al lavoro da domani insieme a tutti i Comuni del territorio per presentare formalmente le istanze discusse ed avviare un confronto sulle singole tematiche insieme alla varie istituzioni a partire dai Carabinieri e dalle Forze di Polizia.

