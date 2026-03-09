Nell’Antica Locanda Lunetta di Mandas è stato presentato il nuovo libro di Francesco Abate, “Gli indegni”. A dialogare con l’autore Elena Fernandez Garcia. L’incontro, organizzato da Barbara e Gian Luca Paschina, ha richiamato un pubblico numeroso in un pomeriggio che si è trasformato anche in occasione di ricordi e incontri inattesi tra vecchi compagni di scuola. Il romanzo prende avvio dalla fuga di un adolescente da Cagliari per raggiungere Firenze e assistere al concerto di Patti Smith del 1979. Da qui Abate ricostruisce un frammento della città di quegli anni, tra inquietudini giovanili, amicizie e prime scoperte musicali.

Durante la conversazione sono emersi anche i riferimenti a una stagione generazionale: le discoteche, i pomeriggi nei locali, le minacce rituali del “ti aspetto all’uscita”, tra bullismi e bravate. Sullo sfondo la musica, presenza costante: cassette duplicate, registrazioni di concerti passate di mano in mano, dediche radiofoniche tra compagni di scuola. Un racconto che ha riportato molti dei presenti agli anni Ottanta cagliaritani. L’autore alcuni anni fa, proprio nel centro dell’alta Trexenta, è stato insignito del Premio Internazionale D. H. Lawrence in occasione del Festival dedicato allo scrittore britannico e alla letteratura da viaggio.

