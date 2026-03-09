Lavori sulla condotta idrica Donori-SestuPossibili disagi domani per l’erogazione idrica nel Parteolla e nel Basso Campidano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Possibili disagi domani per l’erogazione idrica nel Parteolla e nel Basso Campidano a causa di lavori urgenti per la riparazione della condotta adduttrice di Donori, in località Sa Defenza. L’intervento riguarderà il ramo dell’acquedotto Donori-Sestu e richiederà una riduzione dell’approvvigionamento idrico. Le squadre di Abbanoa saranno impegnate nei lavori dalle 8.00 alle 17.00.
Per lo svolgimento delle operazioni tecniche sarà necessario interrompere l’approvvigionamento idrico nei serbatoi dei comuni di Donori, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villaspeciosa e Villasor. La rete di distribuzione dell’acqua sarà alimentata dalle scorte presenti nei depositi di accumulo sino al loro esaurimento.
Cali di pressione potrebbero verificarsi durante la giornata, in particolare nelle zone più alte dei centri abitati. Qualsiasi anomalia potrà essere comunicata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040.