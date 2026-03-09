Notte di tensione a Selargius. In un capannone nella zona industriale un uomo, un 46enne di nazionalità nigeriana, è stato ferito da un connazionale che l’avrebbe colpito ripetutamente con una mannaia al termine di un litigio.

A causa delle gravi lesioni riportate alla testa e alle gambe è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso del Brotzu dal personale del 118: l’uomo versa in condizioni disperate, è in pericolo di vita.

L’aggressore è stato subito disarmato e bloccato dai carabinieri, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti e trovatisi di fronte a una scena di efferata violenza. L’uomo, un 41enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio e portato nel carcere di Uta.

