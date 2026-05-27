Completata la riorganizzazione dei parcheggi dedicati alle persone con disabilità. Sullo sfondo c’è il censimento portato avanti dalla Polizia locale che ha svolto un monitoraggio sistematico degli stalli riservati, verificandone l’effettivo utilizzo nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e acquisendo informazioni aggiornate sugli aventi diritto, secondo il regolamento approvato di recente dal Consiglio comunale.

L’elenco aggiornato degli stalli di sosta riservati conta ora, per quanto riguarda la città compatta, 510 stalli, di cui 17 di nuova istituzione. Inoltre il piano prevede 33 parcheggi nel lungomare Poetto e altri 31 nel resto del litorale, oltre il Margine Rosso. Altri 5 sono quelli distribuiti nel territorio cittadino lungo strade di competenza della Città metropolitana di Cagliari. Infine sono 29 i park un tempo riservati e soppressi a seguito dell’aggiornamento.

«Questo intervento rappresenta un atto dovuto nei confronti di una parte della nostra comunità che ha il diritto di muoversi e di accedere agli spazi pubblici in condizioni di piena dignità - spiega l’assessora a Mobilità e Trasporti del Comune di Quartu Elisabetta Atzori -. Non si tratta di semplice manutenzione della segnaletica: è un tassello di un ripensamento complessivo della città in chiave di accessibilità e funzionalità della sosta, che questa Amministrazione sta portando avanti con metodo e responsabilità».

«La riorganizzazione degli stalli riservati alle persone con disabilità si inserisce infatti in un più ampio programma di rivisitazione della segnaletica stradale sull’intero territorio comunale - prosegue l’esponente della Giunta Milia -. Un lavoro che sta restituendo alla città una mappa della sosta più razionale e moderna: nuovi stalli di sosta generici ricavati laddove lo spazio pubblico lo consente, aree di carico e scarico più funzionali alle esigenze del commercio e della logistica urbana, e gli stalli rosa, pensati per le donne in gravidanza e i genitori con bambini piccoli, che testimoniano quanto la cura della mobilità sia anche cura delle persone. Con 510 stalli riservati alle persone con disabilità nel centro città, 64 lungo il litorale e 5 sulle strade metropolitane, Quartu si dota di una mappa aggiornata e funzionale, che darà risposte certe tanto ai residenti quanto a chi visita la nostra città».

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