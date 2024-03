Ricaricare l’auto elettrica in strada come a casa, senza limiti di tempo. La rivoluzione green dell’amministrazione comunale di Mandas parte dall’approvazione del progetto per la realizzazione del piccolo distributore di energia elettrica nel largo David Herbert Lawrence.

«Abbiamo concesso le ultimissime autorizzazioni per procedere all’installazione di un’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici», spiega il sindaco Umberto Oppus. Un’opera di piccole dimensioni ma di grande importanza, che consentirà di lasciare l’auto collegata di giorno e di notte per tutto il tempo desiderato. «Il nostro progetto rappresenta un decisivo passo in avanti nella costruzione della Mandas del futuro», conclude il primo cittadino.

La stazione di ricarica pubblica che verrà installata a Mandas è un dispositivo progettato per consentire la ricarica dei veicoli elettrici in un’area del centro urbano che – su valutazione dei tecnici comunali – è considerata idonea a questo tipo di funzione. Il largo Lawrence si trova alla periferia del paese, vicino alla stazione ferroviaria anch’essa dedicata all’autore di “L’amante di Lady Chatterley”, che nel gennaio 1921 arrivò a Mandas a bordo del Trenino Verde.

© Riproduzione riservata