“Lungo il giacimento”: anche a San Vito successo per il docufilm di Emiliano FranciosiLa pellicola racconta il viaggio di tre escursionisti fra le miniere della “via dell’argento”
Dopo Sinnai, Emiliano Franciosi ha proposto il suo docufilm “Lungo il giacimento”, realizzato sulla “Via dell'argento”.
Nella sala polifunzionale in via Aldo Moro, con tantissimi ospiti, il documentario ha raccontato il viaggio di tre escursionisti fra le miniere di Sinnai e di San Vito dove un tempo si estraeva l'argento assicurando lavoro ed economia.
Col sindaco Marco Siddi, sono intervenuti all’evento Emiliano Franciosi, il Commissario del Parco Geominerario della Sardegna Roberto Curreli, il dottor Zambianchi del Cammino minerario di San Barbara, Mauro Ecca esperto di escursionismo, il geologo Luigi Sanciu e Sandro Mezzolani studioso di archeologia mineraria.