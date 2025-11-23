Mandas in lutto per la morte di Ignazio Pisano, storico impiegato comunale con importanti esperienze anche come rappresentante dell’amministrazione cittadina del centro della Trexenta. È stato sia consigliere comunale che assessore nel centro dell’alta Trexenta. Lascia la moglie Eliana e i figli Valerio e Benedetta. Aveva 73 anni e per quasi 40 anni è stato un impiegato modello: puntuale, cortese, preciso, non alzava mai la voce ed era abituato a risolvere i problemi anziché a crearli.

Storico e ultimo segretario della Dc di Mandas, negli anni d’oro dello scudocrociato è stato il fautore della storica cittadinanza onoraria a Ciriaco de Mita.

«Perdiamo un bravo amministratore e un amante della comunità che, sia a livello politico che istituzionale, si è sempre battuto per far crescere Mandas», dice il sindaco Umberto Oppus, che insieme a lui ha condiviso diverse battaglie e proposte politiche per la crescita e lo sviluppo del paese.

Calciatore nella mitica formazione del Mandas che vinse il campionato di seconda categoria, cofondatore dell’associazione turistica Pro Loco e presidente del Circolo di lettura per diversi anni.

La partecipazione, sentita e numerosa, della comunità in occasione del rito funebre celebrato nella parrocchia San Giacomo, vale come testimonianza di quanto Ignazio fosse benvoluto e stimato dai suoi compaesani.

© Riproduzione riservata