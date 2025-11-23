L’ultimo saluto di Mandas a Ignazio Pisano, ex assessore e storico dipendente comunaleAveva 73 anni, 40 dei quali trascorsi al servizio della comunità
Mandas in lutto per la morte di Ignazio Pisano, storico impiegato comunale con importanti esperienze anche come rappresentante dell’amministrazione cittadina del centro della Trexenta. È stato sia consigliere comunale che assessore nel centro dell’alta Trexenta. Lascia la moglie Eliana e i figli Valerio e Benedetta. Aveva 73 anni e per quasi 40 anni è stato un impiegato modello: puntuale, cortese, preciso, non alzava mai la voce ed era abituato a risolvere i problemi anziché a crearli.
Storico e ultimo segretario della Dc di Mandas, negli anni d’oro dello scudocrociato è stato il fautore della storica cittadinanza onoraria a Ciriaco de Mita.
«Perdiamo un bravo amministratore e un amante della comunità che, sia a livello politico che istituzionale, si è sempre battuto per far crescere Mandas», dice il sindaco Umberto Oppus, che insieme a lui ha condiviso diverse battaglie e proposte politiche per la crescita e lo sviluppo del paese.
Calciatore nella mitica formazione del Mandas che vinse il campionato di seconda categoria, cofondatore dell’associazione turistica Pro Loco e presidente del Circolo di lettura per diversi anni.
La partecipazione, sentita e numerosa, della comunità in occasione del rito funebre celebrato nella parrocchia San Giacomo, vale come testimonianza di quanto Ignazio fosse benvoluto e stimato dai suoi compaesani.