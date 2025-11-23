Gente ubriaca alla guida, fiumi di cocaina e coltelli sempre a portata di mano.

Un ordinario sabato sera nel Cagliaritano, dove i carabinieri nel corso di un vasto servizio di controllo del territorio hanno identificato e denunciato numerose persone.

I controlli, partiti ieri alle 18 e durati sino alle prime luci dell’alba, sono stati coordinati dai carabinieri delle Compagnie di Sanluri, Iglesias e Quartu Sant’Elena.

A Sanluri, intervenuti per un incidente sulla 131, i militari hanno identificato un 23enne di Serrenti già noto alle forze dell’ordine. Nell’auto trovati un coltello da cucina e droga, il giovane è risultato positivo all’alcol test e si è rifiutato di sottoporsi a verifiche sulla eventuale assunzione di stupefacenti. Patente ritirata, sequestrato tutto il materiale.

A Burcei tre uomini – un 52enne di Sinnai, un 68enne residente a Quartu e un 46enne residente a Maracalagonis – sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e segnalatii alla Prefettura.

A Quartu sono stati denunciati un 19enne di Selargius in possesso di un coltello a serramanico e un 40enne di Marcalagonis, sorpreso con un coltello e della marijuana. Ancora, patente ritirata a un 23enne di Quartu ubriaco alla guida, mentre un 29enne e un 18enne sono stati multati e i veicoli sequestrati, guidavano senza aver mai preso la patente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata