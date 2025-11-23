Sarà completamente riqualificata la piazza e l’area di fronte all’ex colonia penale di Castiadas. Numerosi gli interventi previsti: riqualificazione architettonica della piazza con nuove pavimentazioni e arredo urbano di qualità, completamento della riqualificazione agronomica e realizzazione di stalli di sosta.

Nella via centrale della zona officine, ad esempio, verranno realizzate pavimentazioni in granito, con una fascia centrale in ciottolato (al di sotto delle quali verranno fatte convogliare le acque). Prevista, inoltre, una illuminazione a led ad alta efficienza.

«Tra le altre cose – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – ci saranno dei servizi adeguati per i numerosi turisti che durante la stagione estiva frequentano l’area». Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica da seicentomila euro (finanziamento regionale).

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di creazione di un borgo antico nella zona dell’ex colonia penale, a Castiadas Centro. Un borgo che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe fungere da polo turistico e culturale del Sarrabus. I lavori dovrebbero partire nei primi mesi del 2026 per essere completati, in base alla convenzione con la Regione, in circa dodici mesi.

© Riproduzione riservata