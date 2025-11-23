Sarà dedicata al musicista sardo di fama internazionale il prossimo appuntamento del Festival di Letteratura Contemporanea “La Torre di Babele” organizzato da Casa Falconieri e Argonautilus al museo Dart di Dolianova.

Il libro, scritto da Maria Gabriella Ledda, racconta vicende reali e aneddoti divertenti dell'intensa vita artistica di Palmas dagli anni ’70 a oggi. Allegato al volume, un Cd di 11 brani eseguiti insieme ai suoi affiatati compagni di viaggio Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 18.30. Ingresso gratuito.

