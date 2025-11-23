Dolianova, Mauro Palmas presenta "Tra le mie corde"Dove racconta il suo percorso artistico
Sarà dedicata al musicista sardo di fama internazionale il prossimo appuntamento del Festival di Letteratura Contemporanea “La Torre di Babele” organizzato da Casa Falconieri e Argonautilus al museo Dart di Dolianova.
Il libro, scritto da Maria Gabriella Ledda, racconta vicende reali e aneddoti divertenti dell'intensa vita artistica di Palmas dagli anni ’70 a oggi. Allegato al volume, un Cd di 11 brani eseguiti insieme ai suoi affiatati compagni di viaggio Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 18.30. Ingresso gratuito.