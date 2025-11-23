Il freddo invernale è arrivato con decisione anche sui monti del cagliaritano, portando con sé un’insolita nevicata che ha imbiancato le cime del massiccio dei Sette Fratelli e del monte Serpeddì. Temperature in picchiata e paesaggi tipicamente alpini hanno sorpreso residenti e appassionati della natura. Tra loro anche un temerario ciclista di Sinnai, Federico Lecca della Karel Sport, che all’alba ha deciso di scalare il monte Serpeddì con la sua mountain bike, incurante delle rigide condizioni climatiche.

«Ero curioso di vedere la neve», racconta Lecca. «Sono partito da Sinnai verso le 8,30, ho fatto un giro nella pineta, poi ho proseguito verso Cirronis e Serpeddì. Arrivato a Genn’e Funtana ho trovato la neve. Ho scattato qualche foto e poi sono rientrato. Durante la discesa tanto freddo».

Nel percorso, circa una quarantina di chilometri, Lecca ha incontrato numerose mucche al pascolo e qualche ciclista in e-bike, anch’essi attratti dallo spettacolare scenario imbiancato.

Vittorio Serra

Durante il passaggio nella pineta ha avuto anche modo di incrociare l’intramontabile Vittorio Serra, vera e propria icona del ciclismo sardo: «Quasi settant’anni e sembra ancora un ragazzino», commenta Lecca.

