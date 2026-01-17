«Prosegue la lotta al degrado urbano e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti nel territorio comunale».

Lo scrive sui social con soddisfazione il sindaco Tomaso Locci che evidenzia come il sistema di videosorveglianza attivo in diversi punti sensibili della città abbia permesso alla polizia locale di «individuare numerosi responsabili di illeciti ambientali, colti mentre depositavano sacchi di rifiuti e materiali ingombranti in aree non autorizzate».

Le immagini registrate dalle telecamere, diffuse dallo stesso sindaco, documentano i comportamenti incivili che incidono negativamente sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini, oltre a generare costi aggiuntivi per la collettività legati agli interventi di bonifica e pulizia.

«A Monserrato l’impunità non è ammessa», grida Locci. «I trasgressori individuati saranno sanzionati e, nei casi previsti dalla normativa, deferiti all’autorità giudiziaria». Un messaggio chiaro rivolto a chi continua a utilizzare strade e spazi pubblici come discariche abusive.

Il sindaco inoltre ricorda che dal 2016, il Comune ha investito nel potenziamento della videosorveglianza come strumento di prevenzione e repressione degli illeciti.

«Un percorso che ha prodotto risultati concreti: riduzione dei punti critici, maggiore controllo del territorio e risposte puntuali alle segnalazioni dei residenti».

L’attività di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi mesi. «Continueremo con questi controlli e rafforzeremo ulteriormente il nostro impegno», sottolinea il primo cittadino, ricordando che il servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti è regolarmente attivo e facilmente accessibile, rendendo l’abbandono in strada un gesto del tutto ingiustificabile.

Il sindaco ha inoltre ringraziato la polizia locale e il comandante Soru per il lavoro di analisi e controllo svolto, così come gli uffici comunali, i tecnici, gli operatori della Gesenu e l’assessore all’Ambiente Saverio Deroma per la collaborazione.

«La tecnologia è fondamentale, ma la vera chiave è la collaborazione tra istituzioni e cittadini», conclude Locci. «Il decoro di Monserrato è un bene comune da difendere ogni giorno».

© Riproduzione riservata