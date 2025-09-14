Emozioni, sorrisi e qualche lacrima per la coppia scelta quest’anno per rinnovare l’antico rito del Matrimonio selargino, Simona Putzu e Marco Sarritzu, già sposati civilmente dieci anni fa.

Simona Putzu e Marco Sarritzu

«Oggi è la conferma del nostro amore e della nostra unione che ci ha regalato anche due splendidi figli», dicono emozionati il giorno del sì in catene, con i piccoli Angelica e Leonardo accanto. Per la sposa un giorno speciale dedicato alla mamma Anna, scomparsa diversi anni fa. «È come se fosse qui con noi».

I preparativi sono iniziati di mattina presto con i riti pre nozze, la vestizione degli sposi con parenti e amici, poi il corteo verso la parrocchia Maria Vergine Assunta per la messa in campidanese celebrata da don Nicola Ruggeri, arrivato da Monserrato. Sino al sì pronunciato da Simona e Marco, seguito dall’unione con la catena, simbolo di amore eterno.

Una festa tra fede, storia e tradizioni, con i colori dei gruppi folk che anche quest’anno sono arrivati da tutte le parti dell’Isola per sfilare nelle strade del corteo addobbate con cura dai residenti. Tutti in abito tradizionale dal Campidano al Sassarese, sino all’Ogliastra. E poi l’immancabile e spettacolare torta nuziale preparata dall’esperta dolciaria Anna Maria Sarritzu.

«Un appuntamento diventato una festa di tutta la comunità, conosciuto e apprezzato ormai anche fuori dai confini regionali», sottolineano soddisfatti il sindaco Gigi Concu e lo storico presidente della Pro Loco Gianni Frau.

© Riproduzione riservata