Disagi e proteste dei cittadini per la «preoccupante situazione» in cui versa il ponte che collega San Sperate a Villasor.

«È ormai in questo stato di degrado da più di un anno – precisa Daniele a UnioneSarda.it – : non solo si viaggia su una sola corsia ma i lavori che erano cominciati tempo fa sono stati interrotti senza nemmeno avere l’accortezza di mettere al riparo dalle intemperie le zone dove si era intervenuto».

La situazione che ne consegue è dunque quella di un ponte «su cui transita anche il traffico pesante, compresi i pullman per i pendolari, dove da un lato è stato tolto il calcestruzzo in superficie lasciando scoperto il ferro dell'armatura. Per tutto l'inverno quelle parti scavate si sono trasformate in pozzetti pieni d'acqua, lasciando il ferro in ammollo, con evidenti pericoli per la sicurezza della struttura».

Una situazione dunque di pericolo oltre che disagio, con i cittadini «ormai scoraggiati per la mancanza di risposte dall’amministrazione in merito».

(Unioneonline)

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