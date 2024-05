Al via da oggi a Sinnai i lavori di bitumazione delle via Funtaneddas e Roccheddas con conseguente modifica del traffico dei pullman dell’Arst. Le corriere provenienti da Settimo San Pietro e diretti a Sinnai, rione Sant’Isidoro e Maracalagonis, percorreranno da oggi le Vie Roma, Trieste, della Libertà,S.P. 15 - sino alla rotatoria della zona industriale, circonvallazione fronte Conad per arrivare poi alle Vie Pintor,Giardini, Iglesias, Sant’Isidoro, per riprendere il percorso ordinario.

I mezzi provienti da Maracalagonis e diretti a Sinnai e Settimo San Pietro, percorreranno invece la S.P. 15, la rotatoria della zona industriale, la circonvallazione fronte Conad e quindi le vie Pintor, Giardini,

Iglesias,Sant’Isidoro, per riprendere il percorso ordinario.

Conseguentemente, saranno soppresse le seguenti fermate: Via Roma 25 (la fermata sarà spostata al civico 17), Via Funtaneddas, Roccheddas, Tiziano, della Libertà 30 e della Libertà 58.

