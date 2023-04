Ladri in azione nel centro sportivo Antonianum Basket in via Monsignor Angioni a Quartu Sant'Elena.

Prima hanno scavalcato i cancelli, poi si sono introdotti nel chiosco che si trova in cortile, devastandolo e portandosi via anche un defibrillatore. Hanno preso bibite, cialde, materiale vario e poi se la sono data a gambe, convinti di non essere visti. Non avevano però fatto i conti con il sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo: i ladri sono stati ripresi e adesso si stanno analizzando tutte le immagini.

«Se si pentono e ci restituiscono il defibrillatore - dice Alessandro Secci, responsabile delle attività all'aperto – siamo disposti a perdonarli e a non denunciarli. Si tratta sicuramente di una ragazzata ma il defibrillatore è importante. Per questo speriamo che si mettano una mano sulla coscienza e lo riportino dov’era».

Qualche mese fa era stato rubato anche il defibrillatore sistemato in viale Colombo. In quel caso l’apparecchiatura, di cui i ladri si erano alla fine voluti disfare, era stata ritrovata fatta a pezzi poco distante in via Mercadante.

