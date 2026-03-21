L'acqua si infiltra nelle rete del gas: odissea per i sottoservizi a QuartuLa perdita idrica che non si trova crea ulteriori problemi anche nella distribuzione del combustibile
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Non bastavano giorni con la pressione dell'acqua ridotta al minimo per cercare una perdita idrica occulta e rubinetti all'asciutto per diverse ore qualche notte fa. Adesso a Quartu a creare problemi è anche la rete del gas. O meglio: è sempre la perdita idrica che non si trova che ha messo ko anche la rete del gas di città.
Il motivo è presto detto: l’acqua si è infiltrata nelle condotte del gas, lasciando di fatto intere famiglie senza erogazione e costringendo anche Abbanoa a interrompere i lavori in corso per l’efficientamento idrico tra via Marconi e via Cimabue, in attesa di trovare la perdita.
L'allarme era già scattato nei giorni scordi quando i vigili del fuoco erano dovuti intervenire nella zona di piazza Sant'Elena per l'odore del gas che rendeva l'aria irrespirabile.
«I tecnici di Medea e quelli di Abbanoa sono al lavoro da giorni per individuare l’origine della perdita d’acqua e il punto di inserimento nelle condotte del gas» spiegano da Medea gas, «nel frattempo, si è riusciti a spurgare buona parte della rete dalla presenza di acqua, ma senza l’individuazione dell’origine della perdita da parte di Abbanoa questa continua a infiltrarsi. Cionostante sezionando la rete del gas si è riuscita a circoscrivere la presenza d’acqua, così da ridare gas alla quasi totalità degli utenti coinvolti. Al momento sono solo 9 quelli in attesa di riavere il gas».