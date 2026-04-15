La politica? E’ una passione che coinvolge tutta la famiglia. Al punto che marito e moglie saranno entrambi candidati sindaci nei loro paesi natali. Lui, Eugenio Lai, 40 anni, a Escolca, dove cercherà la terza riconferma, lei, Stella Marceddu, 4 anni, a Nurri, dove in passato ha ricoperto la carica di assessora alla cultura.

Il racconto completo nell’articolo di Sonia Gioia oggi sull’Unione Sarda e sull’app L’Unione Digital

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