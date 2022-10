Scontro fra auto poco fa sulla nuova Orientale sarda al bivio di Solanas.

Una donna è rimasta gravemente ferita. È stata subito soccorsa e accompagnata all'ospedale Brotzu in codice rosso.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco, oltre ai soccorritori. Secondo le prime notizie sono tre le macchine coinvolte in un tamponamento.

Ad avere la peggio la donna finita in ospedale in gravi condizioni. Pesanti i disagi per gli automobilisti di passaggio.

Si tratta del terzo incidente in serata nella zona dopo quelli di Torre delle Stelle e di Capo Boi.

