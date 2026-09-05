Incidente sulla litoranea a Torre delle Stelle, auto contro moto: un feritoIl centauro è stato portato all’ospedale Brotzu con l’elisoccorso
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Nuovo incidente stradale sulla litoranea all’altezza di Torre delle Stelle nella tarda mattinata nel territorio di Maracalagonis: per cause in via di accertamento è avvenuto uno scontro fra una moto e un'auto che viaggiavano in direzione opposta. Ad avere la peggio è stato il centauro. Illeso l’automobilista.
A lanciare l'allarme sono stati altri automobilisti, sul posto l'elisoccorso e i carabinieri. Il ferito è stato adagiato sullo stesso velivolo e trasportato al Brotzu (era cosciente): se la caverà con dieci giorni di cure.
Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Quartu per i rilievi di legge e per risalire alle eventuali responsabilità.