Nuovo incidente stradale sulla litoranea all’altezza di Torre delle Stelle nella tarda mattinata nel territorio di Maracalagonis: per cause in via di accertamento è avvenuto uno scontro fra una moto e un'auto che viaggiavano in direzione opposta. Ad avere la peggio è stato il centauro. Illeso l’automobilista.

A lanciare l'allarme sono stati altri automobilisti, sul posto l'elisoccorso e i carabinieri. Il ferito è stato adagiato sullo stesso velivolo e trasportato al Brotzu (era cosciente): se la caverà con dieci giorni di cure.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Quartu per i rilievi di legge e per risalire alle eventuali responsabilità.

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