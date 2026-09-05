Progetto “Nuragus bella e pulita”, polemica tra maggioranza e opposizioneBotta e risposta tra le fazioni in Consiglio comunale
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Polemiche a Nuragus sul progetto sperimentale avviato dalla maggioranza "Nuragus Bella E Pulita". Procedura poco chiara secondo la minoranza in Consiglio comunale che ha denunciato la questione sul profilo social "NuragusLab".
Non condivisibile la scelta di ripulire un terreno privato, renderlo accessibile a tutti e dotarlo di aree attrezzate a spese del Comune e dopo due anni, restituirlo al legittimo proprietario.
«Se l'amministrazione ritiene davvero prioritario investire risorse pubbliche nella valorizzazione di terreni privati» si legge nel post della minoranza «perché non pubblicare un bando aperto a tutti i cittadini?».
«Abbiamo avviato un progetto semplice, concreto e vantaggioso per tutta la comunità» ha replicato il sindaco Giovanni Daga «tutti i cittadini che lo desiderano possono mettere gratuitamente a disposizione del Comune aree boscose, autorizzando il taglio della legna e l'utilizzo dei terreni».
L'intento è intervenire su aree abbandonate riducendo il rischio incendi, recuperare il legname che poi verrebbe messo a disposizione dei cittadini. Un primo intervento è stato fatto in località Canalli. La minoranza chiede invece maggiori investimenti nel centro abitato «che appare quanto mai abbandonato».
Il primo cittadino replica che in queste aree non verrà realizzata nessuna opera ma solo utilizzate tavole e panche come nelle feste e nelle sagre.