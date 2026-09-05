Momenti di paura a Quartu per l'esplosione di una bombola al quarto piano di una palazzina di via Cilea, con intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Flumini.

La bombola era situata nella terrazza.  Non era presente la proprietaria, una donna di 69 anni, rintracciata subito dopo. Lievi i danni alla pavimentazione.

Lo stabile è comunque agibile.

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