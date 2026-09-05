l’allarme
05 settembre 2026 alle 18:32
Paura a Quartu, esplode una bombola in terrazza. Danni al pavimentoLa proprietaria non era in casa, per fortuna lievi conseguenze
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Momenti di paura a Quartu per l'esplosione di una bombola al quarto piano di una palazzina di via Cilea, con intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Flumini.
La bombola era situata nella terrazza. Non era presente la proprietaria, una donna di 69 anni, rintracciata subito dopo. Lievi i danni alla pavimentazione.
Lo stabile è comunque agibile.
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