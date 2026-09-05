Un pellegrinaggio lento nel lungomare Poetto a Quartu dove all'alba di venerdì hanno perso la vita i 18enni, Filippo Corongiu e Gabriele Galici, finiti con lo scooter sopra un palo della luce dopo una serata in uno dei locali della zona. Per tutta la giornata amici e familiari si sono ritrovati per lasciare un fiore, un biglietto, una lettera.

Volti di giovanissimi bagnati dalle lacrime davanti a quel palo maledetto che ha spezzato due vite troppo presto. Arrivano alla spicciolata, appendono confezioni di fiori che il sole cocente secca in poco tempo. C'è anche uno striscione "Fili e Gabri vivrete per sempre nei nostri cuori" e ci sono parole commosse lasciate su un foglio a righe.

Lì a pochi passi, al mare la vita continua, ma qui in questo tratto di strada il tempo sembra essersi fermato a ieri poco prima dell'alba. E nel pomeriggio sono arrivati anche gli operai della ditta Sicurezza e Ambiente: hanno ripulito l'asfalto dai detriti e dai segni dell'incidente. E la via crucis dolorosa è proseguita anche nella camera mortuaria all'ospedale Brotzu a Cagliari dove tantissime persone continuano ad arrivare per sostenere i genitori e i parenti dei due ragazzi.

© Riproduzione riservata