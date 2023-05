Traffico in tilt sulla Statale 131 dopo un incidente stradale.

Intorno alle 18.30, tra San Sperate e Monastir, due auto si sono scontrate occupando entrambe le corsie della Statale in direzione Sassari.

I conducenti e i rispettivi passeggeri, quattro persone in totale, sono rimasti feriti. Li hanno portati via le ambulanze giunte sul posto in una manciata di minuti. Nessuno è in gravi condizioni, tutti in codice giallo.

La Statale ora, già all'altezza del centro commerciale Conforama, risulta fortemente condizionata tra rallentamenti e code.

Ancora non è chiara la dinamica, ma secondo le prime ricostruzioni, il pickup della Fiat e la berlina Renault potrebbero essersi toccate durante un sorpasso, causando lo schianto della prima sul guardrail esterno. I carabinieri sono sul posto per amministrare il traffico in tilt e per i rilievi.

