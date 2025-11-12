Incidente stradale questa sera a Sestu, sulla statale 131, all’altezza dello store Mondo Convenienza. Quattro i veicoli coinvolti nello schianto. Il bilancio è di due feriti: uno è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, mentre l’altro si è allontanato dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. Tutti i conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest, con esito negativo. A causa dell’impatto si sono formate lunghe code e il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con auto in fila a passo d’uomo.

