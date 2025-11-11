È ricoverato in Rianimazione William Salis, il venticinquenne che guidava la moto dalla quale è stato sbalzato il cugino Nicola Salis, 27 anni, morto a seguito dello schianto avvenuto ieri sera poco prima delle 21 a Selargius, sulla strada provinciale 15. I medici dell’ospedale Brotzu nel quale il giovane è ricoverato tengono riservata la prognosi: le sue condizioni restano critiche.

Intanto sembra farsi più chiaro il quadro sulla dinamica del terribile incidente.

Stando a quanto si apprende l’auto guidata da una donna, una Ford C- Max, aveva appena effettuato una svolta arrivando da via Archimede. La moto con in sella i due giovani, diretta verso la 554, è andata a sbattere contro lo spigolo anteriore destro della vettura. La vittima è stata sbalzata dal messo e vari impatti, purtroppo, sono stati fatali.

Il cugino è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasferito, con una corsa disperata, verso l’ospedale di piazzale Ricchi. Dove adesso si spera, in attesa di buone notizie.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata