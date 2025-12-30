Rifiuti di ogni tipo abbandonati in mezzo alla campagna: è lo scenario che si presenta nell’area di Macchiareddu, nel territorio di Uta.

contentid/9870cc35-01ce-48bf-a687-ce487f9fa0d9
contentid/9870cc35-01ce-48bf-a687-ce487f9fa0d9

Tra il verde degli alberi e la terra spiccano resti di lavori edili, materiali che potrebbero essere anche rifiuti speciali, oltre allo scheletro arrugginito di un’auto ormai ridotta a carcassa.

contentid/bc0d2a9f-35d0-4056-9c3c-2ee5eddf6bca
contentid/bc0d2a9f-35d0-4056-9c3c-2ee5eddf6bca

Non mancano elettrodomestici dismessi come una vecchia lavatrice e uno scaldabagno, insieme a numerose gomme d’auto sparse sul terreno.

contentid/b97e3f48-3cb5-4b99-b629-03b77a5ba434
contentid/b97e3f48-3cb5-4b99-b629-03b77a5ba434

Un accumulo di rifiuti che deturpa il paesaggio e rappresenta un potenziale pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.

contentid/2f1da738-0011-4364-9466-d48afdd94dd0
contentid/2f1da738-0011-4364-9466-d48afdd94dd0

Un’immagine indegna per un’area naturale che meriterebbe tutela e rispetto, e che richiama l’attenzione sulla necessità di controlli più severi e di un intervento urgente per la bonifica del sito.

© Riproduzione riservata