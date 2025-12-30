Uta, una discarica a cielo aperto nelle campagne di MacchiaredduUn accumulo di rifiuti che deturpa il paesaggio e rappresenta un potenziale pericolo per l’ambiente
Rifiuti di ogni tipo abbandonati in mezzo alla campagna: è lo scenario che si presenta nell’area di Macchiareddu, nel territorio di Uta.
Tra il verde degli alberi e la terra spiccano resti di lavori edili, materiali che potrebbero essere anche rifiuti speciali, oltre allo scheletro arrugginito di un’auto ormai ridotta a carcassa.
Non mancano elettrodomestici dismessi come una vecchia lavatrice e uno scaldabagno, insieme a numerose gomme d’auto sparse sul terreno.
Un accumulo di rifiuti che deturpa il paesaggio e rappresenta un potenziale pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.
Un’immagine indegna per un’area naturale che meriterebbe tutela e rispetto, e che richiama l’attenzione sulla necessità di controlli più severi e di un intervento urgente per la bonifica del sito.