Un impatto terribile sulla provinciale 15, diventata ormai una delle strade più trafficate dell'intero hinterland cagliaritano. Uno scontro violentissimo fra una moto con a bordo due cugini di Selargius e un'auto condotta da una donna. Ad avere la peggio, il conducente della moto (Nicola Salis, 27 anni, di Selargius) e il cugino 25enne: il primo è deceduto, il secondo è finito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

LA RICOSTRUZIONE – L'incidente si è verificato all'incrocio con la via del Lavoro, in quel momento imbottito di auto nelle due direzioni di marcia: improvviso lo scontro per la cui ricostruzione hanno operato a lungo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu. Mobilitati anche i militari delle stazioni di Selargius e Sestu.

La prima dinamica ipotizzata parla di una collisione frontale, col centauro e il passeggero della moto, una Benelli, scaraventati a qualche metro di distanza dalla moto, che è andata a schiantarsi sul ciglio della strada. Per il 27enne inutili i tentativi di soccorso. Illesa invece la conducente dell'auto, una Ford C Max.

L'allarme è stato immediato con l'arrivo di alcune ambulanze, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco di Cagliari. I rilievi di legge sono andati avanti sino a tardi, col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti.

GLI ACCERTAMENTI – Ancora da attribuire le responsabilità: i carabinieri hanno sentito alcuni automobilisti che viaggiavano dietro i mezzi rimasti coinvolti nello scontro e si sta cercando anche di recuperare le immagini di alcune telecamere vicine al punto dell'incidente. Oggi i carabinieri torneranno sicuramente sul posto per nuovi accertamenti.

