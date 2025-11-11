La strada trafficata, l’impatto moto-auto, i soccorsi vani: Selargius, la ricostruzione del tragico incidenteLa vittima dell’ennesima collisione finita in dramma è Nicola Salis, 27 anni. Grave il cugino che viaggiava in sella con lui
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un impatto terribile sulla provinciale 15, diventata ormai una delle strade più trafficate dell'intero hinterland cagliaritano. Uno scontro violentissimo fra una moto con a bordo due cugini di Selargius e un'auto condotta da una donna. Ad avere la peggio, il conducente della moto (Nicola Salis, 27 anni, di Selargius) e il cugino 25enne: il primo è deceduto, il secondo è finito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.
LA RICOSTRUZIONE – L'incidente si è verificato all'incrocio con la via del Lavoro, in quel momento imbottito di auto nelle due direzioni di marcia: improvviso lo scontro per la cui ricostruzione hanno operato a lungo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu. Mobilitati anche i militari delle stazioni di Selargius e Sestu.
La prima dinamica ipotizzata parla di una collisione frontale, col centauro e il passeggero della moto, una Benelli, scaraventati a qualche metro di distanza dalla moto, che è andata a schiantarsi sul ciglio della strada. Per il 27enne inutili i tentativi di soccorso. Illesa invece la conducente dell'auto, una Ford C Max.
L'allarme è stato immediato con l'arrivo di alcune ambulanze, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco di Cagliari. I rilievi di legge sono andati avanti sino a tardi, col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti.
GLI ACCERTAMENTI – Ancora da attribuire le responsabilità: i carabinieri hanno sentito alcuni automobilisti che viaggiavano dietro i mezzi rimasti coinvolti nello scontro e si sta cercando anche di recuperare le immagini di alcune telecamere vicine al punto dell'incidente. Oggi i carabinieri torneranno sicuramente sul posto per nuovi accertamenti.
Raffaele serreli